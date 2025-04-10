Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 10.4.2025 22:10 Son Güncelleme: 10.4.2025 22:18

SON DAKİKA | Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Son dakika haberleri... Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Nisan Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Ankara’da eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Son dakika haberleri... Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte beklenen kar yağışı nedeniyle Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Vali Şahin şunları söyledi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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SON DAKİKA | Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi
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