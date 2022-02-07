Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Son dakika haberine göre; Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı.
İlk belirlemelere göre, yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
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Son dakika: Ankara'da korkunç kaza! Yük treni otomobile çarptı... Ölü ve yaralılar var