Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:25 Son Güncelleme: 16.11.2022 13:31

Son dakika: Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belli oldu!

Son dakika haberi: Korkunç olay Ankara Altındağ'da yaşanmıştı. Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanmıştı. 5 Afgan'ın katil zanlısı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ankara’da öldürülen 5 Afgan’ın katil zanlısı belli oldu!

Son dakika haberi: Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belirlendi... M.O.Y.'nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Afganistan'a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

NE OLMUŞTU?
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlenmişti...

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Son dakika: Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belli oldu!
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