SON DAKİKA… Ankara’da pitbull saldırısı sonucu ölümle burun buruna gelmişti! 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ailesiyle buluştu

BABA ÖZTÜRK ANLATTI: UZAKTAN SEVDİK...

Görüşmenin ardından konuşan baba Öztürk, olaydan sonra oğlunu ilk kez ziyaret ettiklerini anlattı. Oğlunun kendilerini çok özlediğini belirten Öztürk, "Biz de onu çok özlemişiz, bayağı bir oynadık. Yarası iyileşmeye başlamış. Kardeşi de özlemiş. Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, yavruma sarılamadım. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü." dedi.