Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 26.12.2023 09:02 Son Güncelleme: 26.12.2023 09:27

SON DAKİKA | Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
SON DAKİKA | Ankara’da PKK/KCK operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam ediyor.

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SON DAKİKA | Ankara'da PKK/KCK operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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