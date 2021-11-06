Son dakika: Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Baron annesini kara para kasası yapmış





MASAK TEK TEK BELGELEDİ



Suç örgütü yönetici Tayfun Görel, emniyetteki ifadesinde serbest olarak oto alım satım işi ile ilgilendiğini aktardı. MASAK, Görel'e ait hesapları incelediğinde 2017 yılında 597 bin Türk lirası girişinin olduğu, 516 bin Türk lirası para çıkışının olduğunu tespit etti. 2018 yılında ise; 250 bin Türk lirası para girişi, 382 bin Türk Lirası para çıkışını olduğu belirlendi. Görel'in hesap hareketlerinin ve miktarının yüksek olduğu, araç alım satım yaparak uyuşturucudan elde edilen paranın aklandığı ortaya çıktı.



TEMİZLİK İŞÇİSİYİM DEDİ MAL VARLIĞI ŞAŞIRTTI



Örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın annesi olan örgüt üyesi Ayşe Arkaç, temizlik görevlisi olduğunu ve aylık kazancının 2 bin Türk lirası olduğunu beyan etti. MASAK'ın raporunda gerçek ortaya çıktı. Anne Arkaç'ın banka hesap hareketlerinde yüklü miktarda para transferi gerçekleştiği TABBİS kayıtlarında mirasla birlikte 33 ev, arsa ve tarla kaydı çıkarken 2 ticari taksi olduğu tespit edildi. Anne Arkaç'ın temizlik işçisi olmasına rağmen miras yolu hariç 3 ev ve kiralık kasasının olduğu ortaya çıktı.



Suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç'ın eşi Yağmur Arkaç'ın üzerine şirket kurdu. Yağmur Arkaç, emniyetteki ifadesinde babasına ait nakliye firmasından aylık 3 bin lira gelirinin olduğunu aktardı. Yağmur Arkaç, Kendi üzerine kurulan şirketten kazanılan para ile lüks bir otomobil sahibi olduğunu da beyan etti. MASAK, şirketi incelemeye aldığında ise; gelirlerin 10 kat arttığını tespit etti. Şirket üzerinden lüks araç ve arsa satın alındığı bu yolla uyuşturucudan elde edilen gelirin yasal hale gerdirilmeye çalıştığını ortaya çıktı.



HURDACININ BANKA HESABI KABARIK ÇIKTI



Suç örgütü üyelerine telefon ve gsm hat temin eden Halil İbrahim Yıldırım, geçimin hurdacılık yaparak ve üstüne kayıtlı 2 ev ve 2 aracının olduğunu ve evden elde edilen kirayı ise; annesinin aldığını aktardı. MASAK raporunda, 2015 yılında hesap hareketlerinin normal olduğunu ancak 2016, 2017 ve 2018 yılında hesap hareketinde para giriş çıkışların yükseldiğini tespit etti. 2018 yılında 465 bin Türk lirası para girişi olurken 452 bin Türk lirası çıkışını olduğu görüldü.



SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MALLARINA EL KONULACAK



Ankara Norkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK'ın suç örgütüne yönelik hazırlamış olduğu raporu sonucu 6'sı tutuklu 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Narkotik ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Siirt ve Hakkari illerinde operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. MASAK'ın raporu doğrultusunda mahkeme suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin mal varlığına el konulacak.