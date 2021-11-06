Son dakika: Ankara’da uyuşturucu operasyonu! Baron annesini kara para kasası yapmış

Son dakika haberleri...Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklar ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla düzenlenen operasyon, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi. Aralarında suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 115 kişiye yönelik operasyon gerçekleşti. Zanlıların emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlarca Muzaffer Arkaç'ın da aralarında bulunduğu 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik çalışması olarak kayıtlara geçti.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kalkan operasyonun ardından suç örgütünün peşini bırakmayarak örgüt üyelerinin para akışı ve mal varlıklarının belirlenmesi için MASAK'a liste gönderdi. MASAK, suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyelerini incelediğinde 37 kişinin kara para akladığını belirledi. MASAK'ın raporuna ve suç örgütüne ilişkin detaylara SABAH ulaştı. Ankara'da eroin satışının yüzde 70'ini gerçekleştiren suç örgütünün liderliğini "ağa, abi, ve Muzo" lakaplı Muzaffer Arkaç, yöneticileri ise; "yavru" lakaplı Ünal Layık, "minik" lakaplı Tayfun Görel ve "cemre" lakaplı İsmet Akgöz yaptığı ortaya çıktı. Suç örgütü, Ankara'da satılan uyuşturucu maddelerini Hakkari ve Van'dan getirtti. İstanbul üzerinden Ankara'ya ulaşan uyuşturucu, suç örgütü üyeleri tarafından piyasaya sürüldü. Suç örgütü, başkentte sattığı haftalık 15 kilogram eroin ile yaklaşık 500 bin lira değerinde gelir elde etti.
ANNE, EŞİ VE KAYINBİLADERİ ÜZERİNE ŞİRKETLER KURMUŞ
Suç örgütü içerisinde yapılan uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirler, Muzaffer Arkaç'ın talimatları doğrultusunda örgütünün kasası ve muhasebecileri konumunda bulunan Şenol Toplu ile Uğur Ünal ve Umut Ünal'da toplandı. Ardından suç örgütü yöneticileri ve üyelerine pay edilerek dağıtıldı. MASAK incelemesinde, Muzaffer Arkaç'ın annesi, eşi, kayınbiladeri ve örgüt üyelerinin otomotiv, araba kiralama ve nakliye sektörlerinde 6 şirketin kurulduğunu belirleyerek uyuşturucu satışından elde edilen parayı ticari işlerde kullandıklarını raporladı. Aynı zamanda örgüt üyelerinin kurulan şirketlerde sigortalı çalışan olarak gösterildiğini ortaya çıktı.
BARONLARIN GÜÇ SAVAŞI
Örgüt lideri Muzaffer Arkaç'tan aldığı talimatları uygulayan ve örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olan suç örgütü yönetici Ünal Layık, başka bir suç örgütü lideri olan 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile güç savaşına girdi. Ünal Layık ile İsmail Altun arasında çıkan silahlı çatışmada Altun ve arkadaşı hayatını kaybederken Ünal Layık polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Ankara'da farklı zamanlarda çıkan baronların güç savaşında 5 kişi hayatını kaybetti. MASAK raporunda üzerinde herhangi bir mal vardığı gözükmeyen Ünal Layık, yine örgüt üyesi olan kardeşlerinin banka hesap hareketlerinde yüklü miktarda para transferi yapıldığı görüldü. Layık'ın kardeşini adına kurulan şirketler üzerinden oto alım satım, kiralama ve menkul ve gayri menkul alma yoluyla uyuşturucudan elde edilen paraların aklandığı tespit edildi.
MASAK TEK TEK BELGELEDİ
Suç örgütü yönetici Tayfun Görel, emniyetteki ifadesinde serbest olarak oto alım satım işi ile ilgilendiğini aktardı. MASAK, Görel'e ait hesapları incelediğinde 2017 yılında 597 bin Türk lirası girişinin olduğu, 516 bin Türk lirası para çıkışının olduğunu tespit etti. 2018 yılında ise; 250 bin Türk lirası para girişi, 382 bin Türk Lirası para çıkışını olduğu belirlendi. Görel'in hesap hareketlerinin ve miktarının yüksek olduğu, araç alım satım yaparak uyuşturucudan elde edilen paranın aklandığı ortaya çıktı.
TEMİZLİK İŞÇİSİYİM DEDİ MAL VARLIĞI ŞAŞIRTTI
Örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın annesi olan örgüt üyesi Ayşe Arkaç, temizlik görevlisi olduğunu ve aylık kazancının 2 bin Türk lirası olduğunu beyan etti. MASAK'ın raporunda gerçek ortaya çıktı. Anne Arkaç'ın banka hesap hareketlerinde yüklü miktarda para transferi gerçekleştiği TABBİS kayıtlarında mirasla birlikte 33 ev, arsa ve tarla kaydı çıkarken 2 ticari taksi olduğu tespit edildi. Anne Arkaç'ın temizlik işçisi olmasına rağmen miras yolu hariç 3 ev ve kiralık kasasının olduğu ortaya çıktı.
Suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç'ın eşi Yağmur Arkaç'ın üzerine şirket kurdu. Yağmur Arkaç, emniyetteki ifadesinde babasına ait nakliye firmasından aylık 3 bin lira gelirinin olduğunu aktardı. Yağmur Arkaç, Kendi üzerine kurulan şirketten kazanılan para ile lüks bir otomobil sahibi olduğunu da beyan etti. MASAK, şirketi incelemeye aldığında ise; gelirlerin 10 kat arttığını tespit etti. Şirket üzerinden lüks araç ve arsa satın alındığı bu yolla uyuşturucudan elde edilen gelirin yasal hale gerdirilmeye çalıştığını ortaya çıktı.
HURDACININ BANKA HESABI KABARIK ÇIKTI
Suç örgütü üyelerine telefon ve gsm hat temin eden Halil İbrahim Yıldırım, geçimin hurdacılık yaparak ve üstüne kayıtlı 2 ev ve 2 aracının olduğunu ve evden elde edilen kirayı ise; annesinin aldığını aktardı. MASAK raporunda, 2015 yılında hesap hareketlerinin normal olduğunu ancak 2016, 2017 ve 2018 yılında hesap hareketinde para giriş çıkışların yükseldiğini tespit etti. 2018 yılında 465 bin Türk lirası para girişi olurken 452 bin Türk lirası çıkışını olduğu görüldü.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN MALLARINA EL KONULACAK
Ankara Norkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK'ın suç örgütüne yönelik hazırlamış olduğu raporu sonucu 6'sı tutuklu 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Narkotik ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Siirt ve Hakkari illerinde operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. MASAK'ın raporu doğrultusunda mahkeme suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin mal varlığına el konulacak.