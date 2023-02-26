Son dakika: Antakya Körfezi’nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da Antakya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 13.29 olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.25 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-26
Saat:05:26:29 TSİ
Enlem:36.076 N
Boylam:35.926 E
Derinlik:13.29 km
Detay:https://t.co/E7Tm5dZlYV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi