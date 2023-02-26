Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antakya Körfezi'nde korkutan deprem
Giriş Tarihi: 26.2.2023 05:38 Son Güncelleme: 26.2.2023 05:43

Son dakika: Antakya Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD, saat 05.26'da Antakya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika: Antakya Körfezi’nde korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da Antakya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13.29 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Meral Akşener’in hakaretleri sonrası CHP'de flaş gelişme: Kılıçdaroğlu harekete geçti!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Akşener’e ayar: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var?
Vay canına yüzde 98
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
Malatya’da korkutan manzara: Deprem dağı ikiye böldü
55 yıllık dostum Can Paker’i kaybettik
Gene ölürler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Antakya Körfezi'nde korkutan deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA