Haberler Yaşam Haberleri Antalya Aksu’da orman yangını: Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 15:52 Son Güncelleme: 26.06.2026 15:53

Antalya Aksu’da orman yangını: Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor!

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangını korku dolu anlar yaşattı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya Aksu’da orman yangını: Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor!
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Yangın, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çalışmalara 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #AKSU #ORMAN YANGINI

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Antalya Aksu’da orman yangını: Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor!
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