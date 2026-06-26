Antalya Aksu’da orman yangını: Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor!

Yangın, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.