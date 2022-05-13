Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.5.2022 18:51 Son Güncelleme: 13.5.2022 18:59

Son dakika: Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü 3 yaralı

AA
Son dakika: Antalya’da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü 3 yaralı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

Fabrika boşaltıldı, gazdan etkilenen bazı işçilere fabrikanın bahçesinde müdahale ediliyor.

Son dakika: Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü 3 yaralı | Video

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Son dakika: Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 ölü 3 yaralı
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