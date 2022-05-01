KORKUNÇ SESLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Mahkeme ilk kararında Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyaya Anzelika Srabiants'ın Sasha isimli bir arkadaşıyla konuşmaları da girdi. Srabiants'ın arkadaşına, "Sen köpeğinin beni neredeyse sakat bıraktığını unuttun. Ve beni ilk kez ve ikinci kez nasıl dövdüğünü. O neredeyse beni öldürüyordu. Bundan sonra bu adamı hayatımda görmek istediğimi mi düşünüyorsun? " gibi sözler sarf ettiği gün yüzüne çıktı.