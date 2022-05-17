SON DAKİKA | Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video

YANGIN FABRİKAYI SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.