Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:11 Son Güncelleme: 17.5.2022 09:24

SON DAKİKA | Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor

AJANSLAR
SON DAKİKA | Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberleri: İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video

YANGIN FABRİKAYI SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video

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SON DAKİKA | Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor
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