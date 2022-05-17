SON DAKİKA | Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video
YANGIN FABRİKAYI SARDI
Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
SON DAKİKA: Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video