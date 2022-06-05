Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ek zam gelesi gündemdeki en önemli maddelerden birisi olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete yeşil ışık yakarken, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak ise vatandaşların aklındaki en önemli soru işareti oldu. İşte, asgari ücret 2022 zammı için son dakika gelişmeleri!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevabını ararken, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanıyor. Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın heyecanla beklediği Temmuz zammı hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret ek zam heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi? Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Mayıs ayı enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte asgari ücret için yeni zam oranı da netleşti.

İşte detaylar;