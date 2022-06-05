Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuz 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş bu soruların cevabını ararken, asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe yaşanıyor. Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın heyecanla beklediği Temmuz zammı hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret ek zam heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Mayıs ayı enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte asgari ücret için yeni zam oranı da netleşti.
İşte detaylar;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, asgari ücret zammı için de yeşil ışık yaktı.
Başkan Erdoğan, "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini de kullandı.
6 aylık enflasyon beklentisine göre oluşan hesap tablosu şöyle;
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
Ak Parti'den Asgari Ücret Açıklaması
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası asgari ücret 2022 Temmuz zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.
AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıca "Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.
Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor." ifadelerine de yer verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;