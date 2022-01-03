Son dakika: Asiye’ye saldıran pitbull ile ilgili yeni gelişme! Emniyetten açıklama geldi...

EMNİYETTEN AÇIKLAMA: KÖPEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ



Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili R.K. ve G.Ç. 2 şüpheli şahsın yakalandığını, saldırgan köpeğin ise yakalanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.'nın pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.