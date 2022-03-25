YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN

"Bu seferde evimizin önünde yatıp kalkmaya başladı. Cumartesi günü ben alışveriş merkezine giderken beni takip etmiş aracıyla önüme kırıp ayağıma sıktı. Beni zorla aracına bindirdi, Tülay O.'nun evine gitti onu da alıp bizi ormana götürdü. Tülay O.'yu sevmediğini göstermek için onu da vurdu. Barışmazsam beni öldüreceğini söyledi, ya benimsin ya kara toprağınsın dedi. Can korkusuyla kabul ettiğimi söyleyince bizi bıraktı. Sonra polise sığındım. Bu adamın hakketiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık" ifadelerini kullandı.