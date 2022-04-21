SON DAKİKA: Avcılar’da kabus gibi görüntü! Yıkım domino etkisi yaptı! Onlarca kişi hiçbir şey alamadan kaçtı...

KOLONLARI ÇATLAYAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Avcılar Belediyesi'nde görevli uzman ekipler, gün içerisine gelerek seslerin geldiği apartmanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın zemininde kayma olduğu tespit edilirken, kolonların da çatladığı belirlendi. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Eşyalarını alamayan apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken, bazı aileler gidecek yerlerinin olmadığı belirterek karara tepki gösterdi. Dairelerdeki eşyaların daha sonra belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.