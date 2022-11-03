Son dakika: Aynur Çiçek’in sır ölümü! Pencereden içeri bakanlar korkunç manzarayla karşılaştı!

Son dakika: Sır olay Antalya Manavgat'ta yaşandı… Üç gündür kendisinden haber alınamadıkları 3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Genç annenin yakınları ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aynur Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı. Yapılan kısa soruşturmada anne Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrılmadığı belirlendi.
PENCEREDEN GİRDİ
Sabah saatlerinde Şenol Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken hareketsiz buldu.
Akrabalarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Korkunç olayın ardından olayı haber alan Aynur Çiçek'in çocukları ve yakınları eve koştu. Karşılaştıkları manzara karısında sinir krizleri geçirdi.