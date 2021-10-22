’Baba’ diye seslenince öldürmekten vazgeçtim ama... Kayıp kardeşler cinayetinde kan donduran ifadeler

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Karaoğlu kardeşlerin öldürüldüğü gerekçesiyle Arman T., Fahriye G. ve İbrahim T. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesinde bulunan Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etmişti. Şüphelilerin itirafı üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı vekili ile cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde kazı çalışmaları başlatılmış, kazı çalışmaları sonucunda kayıp kardeşlere ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun babaları A.K, müşteki sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Verdiği ifadede A.K, 1989'da çocuklarının annesi Fahriye G. ile evlendiklerini, 2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını oğullarının talebi üzerine 2008'de tekrar evlendiklerini söyledi. Eşi Fahriye G'nin o dönem noterde çalıştığını, ayrı kaldıkları sürede şüphelilerden İbrahim T. ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirten A.K, 2009'da Fahriye G'den boşandığını ve bir daha yüz yüze görüşmediğini ifade etti. Oğulcan ile 2009'a kadar telefonda görüştüklerini kendisini yanına almak istediğini fakat annelerinin bırakmadığını söylemesi üzerine iletişimini kopardığını söyleyen A.K, 2012'de küçük oğlu Barış'ın abisinin kaybolduğuna inanmadığını, annesi ve İbrahim T'nin abisi Oğulcan'ı öldürmüş olabileceklerini söylemesi üzerine Fahriye G'ye telefon açtığını söyledi. A.K, eski eşine oğlunun nerede olduğunu sorduğunu Fahriye G'nin de Oğulcan'ın Suriye gitmiş olabileceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine oğlu Barış'la görüştüğünü ifade eden A.K, Barış'ın kendisine, doğum gününde abisi Oğulcan'ın İbrahim T'yi evden kovduğunu ve annesiyle sevgili olmasına tepki gösterdiğini anlattığını bildirdi. A.K, şüpheliler Fahriye G, İbrahim T. ve Arman T'den şikayetçi olduğunu beyan etti.

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Şüpheli İbrahim T. de savcılık ifadesinde, yaşananları doğrularken, Oğulcan'ın kendisine yönelik sert çıkışları olduğunu, bunun üzerine Oğulcan'ı öldürmeyi Fahriye G. ile planladıklarını söyledi. Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki Fahriye G. üzerine kayıtlı hobi bahçesine, silah kullanmayı öğretme bahanesiyle Oğulcan'ı götürdüğünü belirten İbrahim T, o gün kendisine "baba" diye seslenmesi üzerine öldürmekten vazgeçtiğini ancak Fahriye G'nin ısrarına dayanamayıp ertesi gün aynı yerde Oğulcan'ın koltukaltına ve başına pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Ölmeden birkaç gün önce Oğulcan'ın da yapımında çalıştığı su kuyusunun yanına cesedi gömdüklerini beyan eden İbrahim T, Barış'ın da abisinin kaybolmasından sonra uyuşturucu kullanmaya başlaması ve sürekli kendisini suçlaması üzerine öldürmeye karar verdiklerini ifade etti. Fahriye G'nin Barış'ın yemeğine uyku ilacı kattıktan sonra kendisini aradığını bunun üzerine yanına da şüpheli Arman T'yi alarak eve gittiğini anlatan İbrahim T, Barış'ın başına inşaatlarda kullanılan demirle birkaç kez vurup öldürdüğünü, cesedi de Oğulcan'ın cesedinin birkaç yüz metre ilerisine gömdüklerini itiraf etti.

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