Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek bina inşaatında yangın!
Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:10 Son Güncelleme: 14.3.2022 10:46

SON DAKİKA: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek bina inşaatında yangın!

İHA
SON DAKİKA: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek bina inşaatında yangın!

SON DAKİKA: Bağcılar'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hastanenin yanındaki inşaatı süren ek hizmet binasının bodrum katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu binada bazı işçiler mahsur kaldı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan işçileri kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin ana binasında sağlık hizmeti sürerken, yoğun duman nedeniyle acil bölümündeki durumları ağır olmayan ve ayakta tedavi edilen hastaların bakıldığı yeşil alan kapatıldı.

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SON DAKİKA: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek bina inşaatında yangın!
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