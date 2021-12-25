İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen baba Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçaklayarak katletti. Cani baba, daha sonra ise intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, kendisine zarar veren Aslan P.'yi gözaltına alırken, şahsın tedavisi sürüyor.