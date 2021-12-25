İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen baba Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçaklayarak katletti. Cani baba, daha sonra ise intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, kendisine zarar veren Aslan P.'yi gözaltına alırken, şahsın tedavisi sürüyor.
İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS GÖZALTINA ALDI
Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.