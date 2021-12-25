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Giriş Tarihi: 25.12.2021 14:31 Son Güncelleme: 25.12.2021 14:47

SON DAKİKA: Bahçelievler'de dehşet! 6 yaşındaki oğlunu bıçakladı...

DHA
SON DAKİKA: Bahçelievler’de dehşet! 6 yaşındaki oğlunu bıçakladı...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde cani baba, 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Zanlı daha sonra intihara kalkıştı, kendisine de zarar verdi. Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Cani babanın tedavisi sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde cinnet getirdiği öne sürülen baba Aslan P., 6 yaşındaki oğlu Devran P.'yi bıçaklayarak katletti. Cani baba, daha sonra ise intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, kendisine zarar veren Aslan P.'yi gözaltına alırken, şahsın tedavisi sürüyor.

İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de dehşet! 6 yaşındaki oğlunu bıçakladı...
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