Son dakika: Bakan Bozdağ’dan Bursa’daki saldırıyla ilgili açıklama: Önemli sonuçlara ulaşıldı!

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMAYACAK'

Saldırının terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirten Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, bir değerlendirme yapsaydı iyi olurdu. Şehit var, yaralı var. Terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği sabit. Gönül isterdi ki ana muhalefet acil şifalar dilesin, görmedik. TÜGVA'daki saldırıya bakarsak saatleri çok benzer. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir, faillere ulaşılacaktır. Olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğu görülüyor. Terör örgütü Pençe Kilit Operasyonu'nun kıskacından kurtulmak için eylemler planlıyor olabilir. Hem yurt içi hem yurt dışında mücadele devam edecektir. Terör örgütlerine nefes aldırılmayacak" şeklinde konuştu.