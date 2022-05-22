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Giriş Tarihi: 22.5.2022 17:34 Son Güncelleme: 22.5.2022 17:49

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması!

DHA
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan maymun çiçeği virüsü açıklaması!

Sağlık Bakan Fahrettin Koca maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, birçok ülkede görülen virüsle ilgili şu açıklamaları yaptı...

Son dakika: Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün açıklamada "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" denilmişti.

DSÖ: 80 KİŞİDE GÖRÜLDÜ, 12 ÜLKEYE YAYILDI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise ilk olarak İngiltere'de görülen ve daha sona Avrupa ülkelerine yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 80 kişiye bulaştığını doğrulamıştı.

Yapılan açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği vurgulanmıştı.

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayılmıştı…

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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması!
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