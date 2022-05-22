Son dakika: Bakan Fahrettin Koca’dan maymun çiçeği virüsü açıklaması!

Son dakika: Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bugün açıklamada "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" denilmişti.