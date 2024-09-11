Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: Bugün Adalet Bakanımız ile kabrini ziyaret edeceğiz
Giriş Tarihi: 11.9.2024 10:44 Son Güncelleme: 11.9.2024 10:59

Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: Bugün Adalet Bakanımız ile kabrini ziyaret edeceğiz

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bugün Adalet Bakanımız ile Diyarbakır’da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" dedi.

Son dakika: Bakan Göktaş’tan Narin açıklaması: Bugün Adalet Bakanımız ile kabrini ziyaret edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili konuştu. Bakan Göktaş; "Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır.

Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki, Narin'in acı haberini aldık. Bakanlık olarak, sahada, tüm ekiplerimizle sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladık. Bugün de Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz" dedi...

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Son dakika: Bakan Göktaş'tan Narin açıklaması: Bugün Adalet Bakanımız ile kabrini ziyaret edeceğiz
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