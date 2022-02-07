Son dakika: Bakan Kasapoğlu’ndan Derya Büyükuncu açıklaması! Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, attığı çirkin tweet'te şu ifadeleri kullanmıştı: "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam…"
Polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını saptamıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugün eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaptı.
Bakan Kasapoğlu, "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı…