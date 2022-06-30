SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü. Bakan Koca; sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan bir kişide maymun çiçeği vakasının görüldüğünü ve kendisinin tecrit edildiğini açıkladı. Peki; Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklaması.
Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye sınırları içinde de ilk kez ortaya çıktı. Bakan Koca'nın pandemi riski bulunmadığını defalarca ifade ettiği Maymun Çiçeği Hastalığı temas yolu ile bulaşıyor.
BAKAN KOCA'DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.