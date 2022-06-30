SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü. Bakan Koca; sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan bir kişide maymun çiçeği vakasının görüldüğünü ve kendisinin tecrit edildiğini açıkladı. Peki; Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklaması.