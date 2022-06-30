Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 09:50

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?

SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika duyurdu. Maymun çiçeği vakası Türkiye’de ilk kez bir kişide görüldü. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği bulunduğu ve 37 yaşında olduğunu belirtti. Gelen son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar “Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Koca’nın maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklaması.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü. Bakan Koca; sosyal medya hesabı üzerinden 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan bir kişide maymun çiçeği vakasının görüldüğünü ve kendisinin tecrit edildiğini açıkladı. Peki; Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklaması.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye sınırları içinde de ilk kez ortaya çıktı. Bakan Koca'nın pandemi riski bulunmadığını defalarca ifade ettiği Maymun Çiçeği Hastalığı temas yolu ile bulaşıyor.

BAKAN KOCA'DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.

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SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Türkiye’de maymun çiçeği vakası görüldü! Maymun çiçeği virüsü hangi ilde görüldü?
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