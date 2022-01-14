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Giriş Tarihi: 14.1.2022 19:33 Son Güncelleme: 14.1.2022 19:39

Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Son dakika! Bakan Koca’dan İstanbul açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde vaka sayısının yüksek olduğu İstanbul için değerlendirmelerde bulunuldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

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Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
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