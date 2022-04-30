Son dakika: Bakan Koca’dan önemli açıklama! Bakan Koca: 14 Nisan’dan beri...

Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca'dan bugün sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama geldi.

"PROBLEM ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

Bakan Koca, "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur." ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞEN SAYILARI YENİ VAKALARIN ÜZERİNDE"

Ayrıca Bakan Koca bir diğer açıklamasında, "İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." dedi.