Son dakika! Bakan Kurum: Son bir asrın en büyük felaketi, 13.5 milyon vatandaşımız etkilendi

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SON BİR ASRIN EN BÜYÜK FELAKETİ"

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Yaralılarımız tedavi altındadır. İlk andan itibaren ekiplerin sahadaydı. Ocaklarımıza ateş düştü, yüreğimizi dağladı... Bu acı tarif edilemez. İkinci 24 saate girdik. 72 saat bizim için çok kıymetli.