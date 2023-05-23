Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.5.2023 12:52 Son Güncelleme: 23.5.2023 12:59

Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" açıklamasını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Sevinç’in Kılıçdaroğlu’na destek iddiasına Muharrem İnce’den yalanlama: Tümü gerçek dışı
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Terörist Sakine Cansız fotoğrafı önünde alçak propaganda! HDP'den Kılıçdaroğlu'na bir destek mesajı daha
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçmene 28 Mayıs çağrısı: Rakibimiz rehavet ve zafer sarhoşluğudur
Ağlayabilseydiniz...
SON DAKİKA: Borç yapılandırmasında süre 1 ay daha uzatıldı
L’yi de alın gidin yatın
Şehit Fırat Çakıroğlu’nun annesinden İYİ Parti’ye sert tepki: Bugüne kadar sustum artık yeter
Neden doğalgaz yok diyorlarmış anladım
CHP’nin seçim sistemini hazırlayan yöneticiden şok itiraflar: Bizim sistemimizde Kılıçdaroğlu hiç kazanmıyordu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA