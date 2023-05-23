Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı" açıklamasını yaptı.