Haberler Yaşam Haberleri Son dakika... Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileri ile görüşecek: Gözler o saatte!
Giriş Tarihi: 5.8.2024 11:35 Son Güncelleme: 5.8.2024 12:02

Son dakika... Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileri ile görüşecek: Gözler o saatte!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'da Instagram yetkilileri ile görüşeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileri ile görüşecek: Gözler o saatte!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'da Instagram yetkilileri ile görüşeceklerini açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak?

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Son dakika... Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileri ile görüşecek: Gözler o saatte!
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