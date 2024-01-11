SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde ’Kahramanlar-40’ operasyonu! 70 şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak "KAHRAMANLAR-40" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan "KAHRAMANLAR-40" Operasyonları bugün tamamlandı.

Operasyonlar kapsamında; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.



Operasyonlarda yapılan aramalarda;

çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.