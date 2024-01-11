Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde 'Kahramanlar-40' operasyonu! 70 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 11.1.2024 13:59 Son Güncelleme: 11.1.2024 14:02

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde 'Kahramanlar-40' operasyonu! 70 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde ’Kahramanlar-40’ operasyonu! 70 şüpheli yakalandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak "KAHRAMANLAR-40" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan "KAHRAMANLAR-40" Operasyonları bugün tamamlandı.

Operasyonlar kapsamında; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüpheli yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;
çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hıncal Uluç’un İmamoğlu öngörüsü
Çağ atlayan teşkilat: MİT
Hataylılardan tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İlk duruşma başladı: Bebek katili Netanyahu ve kabinesi yargılanıyor!
G.Saray’dan iyi
Kartal nihayet doğru yaptı!
Şansları yok
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 ilde 'Kahramanlar-40' operasyonu! 70 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA