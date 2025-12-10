SON DAKİKA... Bakırköy Adliyesi’nde velayet davasında tehditler havada uçuştu: Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın!

KAYINBİRADERİ DIŞARIDA TEHDİT ETTİ

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dışarı çıkan Ebubekir Baran, burada eski eşinin kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Baran'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DAYISI AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMAKTADIR'

Ebubekir Baran, "Evet, 18 Eylül'de Bakırköy'de velayet davamız vardı. Çocuğumun geçici velayeti anneanneye verilmişti. Mahkemede sürekli talep ettiğimiz ve davanın en başından beri defalarca belirttiğimiz üzere, ailenin madde ticareti yaptığına ilişkin beyanlarımızı bildirmiştik. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda, 4.5 yaşındaki çocuğumla aynı evde yaşayan küçük dayısı Ahmet S.'nin 800 paket uyuşturucu madde, silahlar ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılaması devam etmektedir. Bunların tamamı dosyada mevcuttur" dedi.