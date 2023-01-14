Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bakırköy'de silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 14.1.2023 18:19 Son Güncelleme: 14.1.2023 18:45

SON DAKİKA | Bakırköy'de silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre; Bakırköy’e bağlı Yeşilköy’de silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu bir kişinin bacağından yaralandığı öğrenilirken, kurşunların çevrede bulunan evlere de isabet ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Bakırköy’de silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Havan sokak mevkiinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın bir tartışmanın uzamasıyla çıktığı öğrenilirken atılan kurşunlar çevrede bulunan evlere de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışma sonucu bir kişinin bacağından yaralandığı öğrenildi.

"PANJUR OLMASA ABİM VURULACAKTI"

Abisinin ve annesinin yaşadığı eve kurşunlar isabet eden A.G. SABAH'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çatışma sırasında abim, annemi yere yatırmış. Annem koltukta oturuyormuş. Boş yere ölebilirlerdi. Hep birlikte yere yatmışlar. Eve mermi yağmış. Panjur olmasa abim ya da annem ölebilirdi. Çok korktuk" dedi.

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SON DAKİKA | Bakırköy'de silahlı çatışma! 1 kişi yaralandı
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