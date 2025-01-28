Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 28.1.2025 10:28 Son Güncelleme: 28.1.2025 10:47

SON DAKİKA | Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

AA
SON DAKİKA | Başakşehir’de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başakşehir'de 3 İETT otobüsü kazaya karıştı! 2 farklı kazada çok sayıda yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA