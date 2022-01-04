Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:52 Son Güncelleme: 4.1.2022 15:04

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz siyaseti Milletimiz için yapıyoruz. Derdi olan vatandaşımızın ilk çalacağı kapı AK Parti olmalıdır.

Muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımız ile ilişkisinde riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar.

İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaişlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır.

Teşkilatlara kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Buna kimsenin zarar vermeye hakkı yok.

Muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımız ile ilişkisinde riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar.

İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaişlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır.

Teşkilatlara kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Buna kimsenin zarar vermeye hakkı yok.

Artık Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz.

Dünya sağlık ve ekonomşk krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır.

İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlememizin ta kendisidir.

Döviz kurundaki aşırı dalgalanmayı bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Canımızı acıtsa da bunları geride bırakacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alacağız. İstihdamı önceliklerimizin en başına koymamızın temel nedeni insanlarımızın kazançlarına halel getirmemektir.

En zoru geride bıraktık. Artık hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi
Son dakika | Kayıp Yasin ile ilgili şok iddia! Yasak aşk ölüme götürdü!
Enerjide vatandaşa devlet desteği: Elektrik ve doğal gaz için oranlar belli oldu
Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
Son dakika: Fatih Terim'den ayrılık açıklaması geldi! "Gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım"
SON DAKİKA | Bakan Nebati açıkladı: Döviz kurları ve TL için yeni araçlar geliyor!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: Eşine bunu yapan yandı!
Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA