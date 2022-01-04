SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz siyaseti Milletimiz için yapıyoruz. Derdi olan vatandaşımızın ilk çalacağı kapı AK Parti olmalıdır.

Muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımız ile ilişkisinde riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar.

İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaişlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır.

Teşkilatlara kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Buna kimsenin zarar vermeye hakkı yok.

Muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımız ile ilişkisinde riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar.

İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaişlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz.

Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır.

Teşkilatlara kibri, hizipçiliği, nobranlığı sokmamış olmakla övünen partiyiz. Buna kimsenin zarar vermeye hakkı yok.

Artık Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz.

Dünya sağlık ve ekonomşk krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır.

İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlememizin ta kendisidir.

Döviz kurundaki aşırı dalgalanmayı bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Canımızı acıtsa da bunları geride bırakacağız. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alacağız. İstihdamı önceliklerimizin en başına koymamızın temel nedeni insanlarımızın kazançlarına halel getirmemektir.

En zoru geride bıraktık. Artık hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir.