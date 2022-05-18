Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Nasıl olacağına kısaca bir göz atalım!

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne binbir yalan ile saldırmaya başladılar. Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde kurulan Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur.