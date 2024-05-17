SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Erdoğan paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2024
Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum.