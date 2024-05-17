Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 17.5.2024 22:11 Son Güncelleme: 17.5.2024 22:18

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı yayınladı. Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erdoğan paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA