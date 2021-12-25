Başkan Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gaziantep'te bir sitede pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili çok net ifadeler kullandı. Erdoğan, tehlike saçan pitbull cinsi köpekleri besleyenlerin maddi durumu iyi kişiler olduğunu ifade etti, "Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyorlar, böyle bir dertleri yok. Şimdi ailesini kandırmaya çalışıyorlar. Kandıramayacaksınız, bunun da bedelini ödeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' vaadi üzerinden sert sözlerle yüklendi, "Adana'daki çiftçilere bedava elektirik versene. Bedava elektrik verecekmiş, yalan, yalan." dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Davamıza hizmet etmiş tüm arkadaşlarımıza, gayretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ahirete göç etmiş olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün açılışını yapacağımız eserlerin, Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

"ŞEHİRLERİMİZE YATIRIM GÖTÜRÜRKEN AYRIM YAPMIYORUZ"

Bugün 15 ay sonra yeniden Gaziantepli kardeşlerim ile buluşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Her şehrimizi elbette eşit seviyoruz. Şehirlerimize hizmet götürürken de, sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz.

Gençler, siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlendirerek devam ettirmelisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.

"GAZİANTEP ÇALIŞARAK, ÜRETEREK ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR"

1 asır önce şanlı bir direniş ile destan yazan Gaziantep, her alanda bugün de tarih yazmaya devam ediyor.

Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı dönemde Gaziantep nasıl milletimize umut aşılamışsa, bugün de çalışarak, üreterek ülkemize örnek oluyor.

"BÜYÜKELÇİLERLE NE İŞİNİZ VAR YA?"

Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçiler mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya? Belediyelerinizle ne yapıyorsunuz, onu anlatın. Ama ortada hiçbir şey yok. Her yeri kanalizasyonlar götürüyor. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine, bürokratı, savcıyı, memuru, polisi, iş insanını tehdit eden bir genel başkanları var. Çareyi 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında, ya da otel odalarında gizlice görüştükleri IMF yetkililerinde aradılar. Biz IMF defterini kapattık, 23.5 milyar dolar borcu biz ödedik. 27.5 milyar dolar rezerv vardı. Şimdi 120 milyar dolara dayandı. Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizlikleri saymıyorum bile. Kendi çapsızlıklarını örtmek için, felaket çığırtkanlığı yapanlara hiçbir zaman kulak asmadık.

Bay Kemal hala şehir hastanesi nedir bilmiyor. Bize bunun bütçedeki kalemini anlat. Ya sen bütçeden ne anlarsın? Merkez Bankası'na gitti. Diyor ki, Merkez Bankası bağımsız değil. Bağımsız olmasa seni oraya sokar mı? Bu kurum sana brifing veriyor, sen bu bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Sende bu noktada haysiyet yok. TÜİK'e gitmek istedi. TÜİK, burada cevap verdi. 'Siz Merkez Bankası'nda imtihanı kaybettiniz' dedi. 'Siz yazılı sorun, biz yazılı cevap veririz' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PİTBULL SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE İLE İLGİLİ NET MESAJ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Asiye yavrumuzu pitbull köpekleri parçalama noktasına geldiler. Biz hayvanseverler noktasında yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Asiye yavrumuzu biz ambulans uçakla, değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine naklettik. Gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar? Böyle bir dertleri yok. Yavru paramparça oluyor, babayı nasıl kandırırızın derdindeler. Kandıramayacaksınız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yavrumuzun tedavisi noktasında her türlü desteği sağlayacağız. Apartman görevlisi olan babasını da, oradan alıp çok daha ideal bir yere yerleştireceğiz.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.

KILIÇDAROĞLU'NA BEDAVA ELEKTRİK TEPKİSİ: YALAN, YALAN...

Şanlıurfa'da ne diyor, 'Belediyeyi bize verin, elektriği size bedava verelim'. Ya belediyelerin elektrik ile ne işi var? Adana'da senin belediyen var, hadi buyrun. Adana'nın yarısı çiftçi. Hadi çiftçilere bedava ver bakalım. Yalan, yalan. Kendi çıkarları ve ikballeri uğruna çiğnemeyecekleri değer yoktur. Ülkemiz için hayırlı bir iş, ve söz beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler yeter diyoruz.