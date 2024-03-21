Başkan Erdoğan açıkladı! Kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri arttı

AK Parti yerel seçim hazırlıkları kapsamında mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Burası Mimar Sinan'ı Kadı Burhanettin'i yetiştiren şehir. Burası gönlü Erciyes dağından yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Dünyada eşi bulunmayan şehir Kayseri ile iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Cumhur İttifakına milletvekilliğinde yüzde 63'ü aşkın cumhurbaşkanlığında yüzde68'i bulan desteğiniz için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını bir kez daha yazacağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara, darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.

Emniyet'ten aldığım bilgiye göre meydanda 75 Kayserili var. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var.

Son dönemde milletçe başıma gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehrimizde hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı rahmetle yad ediyorum. Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. 80 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine çıkartacağız.

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödemesine başlamıştık. Kamu bankalarımız bu yıl promosyonları alınan maaşı 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Her imkanı değerlendirerek, emeklilerimizin refahını yükseltme gayreti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.