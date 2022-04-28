SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in tehditlerine sert tepki: Başındaki ağababası gibi o da bedel ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in, mahkemenin Gezi Parkı kararı sonrası kendisine yönelik tehditlerini değerlendirdi, "Vekil olduğu için ceza davası değil ama manevi tazminat davası açılacak. Avukatlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Başındaki ağababası nasıl tazminat ödediyse bu da ödeyecek." dedi. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'in kendisini Rusya'daki görüşmelerle ilgili bilgilendirdiğini, Putin ile görüşmelerin olumlu olduğunu ifade ettiğini söyledi. Erdoğan, Putin'in de benzer ifadeler kullandığını bildirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin gündemi de kısa bir açıklama ile değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İlişkilerin artması için yeni dönemin gayreti içindeyiz. Bu yıl hac ve umrenin başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin 37 bin 779 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için böyle bir kontenjan yok. İkili ilişkileri tüm boyutu ile gözden geçireceğiz. İşbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyor ve görüyorum. Bölgesel ve uluslararası konular da gündemimizde olacak.

Ziyaretimin karşılıklı güven ve saygı temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Putin ile telefon görüşmesi, Guterres'in ziyareti ve Rusya-Ukrayna savaşı

Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres bize uğradı, bizimle görüştükten sonra Rusya'ya gitti. Putin ve Lavrov ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği istikametinde beni tekrar aradı. Putin de aynı istikamette olduğunu söyledi. Gelecek açısından BM'nin devreye girmesinin olumlu olduğunu ifade etti. Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının esir alınması, Amerika'nın da aynı şekilde Rusya'da bir vatandaşının esir alınması. Biz devreye girdik, Ankara'da bu takas gerçekleşti. Sayın Putin bize bir teşekkürde bulundu.

Özgür Özel'in tehdit ve hakaretleri

Tabii bu zatın ifadeleri tamamiyle şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar. AİHM'le ilgili olan konular. Bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı. Bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM'le alakası yok. AİHM alacak, bakacak, hüküm giydi diyecek. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim hukukumuz yok mu? Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran, ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay budur.Kavala kararı

Türk yargısının kararına yerlisi yabancısı herkes saygı duymak zorunda. Bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü nedeniyle devletin kurumlarına saldırmasının bedelini ödeyecektir. Olay budur.

Biden ile takas konusunda görüşme olur mu?

Putin zaman zaman beni arıyor. Zaman zaman ben de onu arıyorum. Biden da arar ise onula da görüşürüz. Kimin, ne zaman, kimle görüşeceği meselesidir? Nasıl ben yeri geldiğinde Putin'i arıyorsam, nasıl o da beni arıyor ise, Biden da yeri geldiğinde arayacaktır.