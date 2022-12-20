Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:50Son Güncelleme: 20.12.2022 11:54
SON DAKİKA | Batman'da rehine krizi! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.
Son dakika haberi... Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.