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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:50 Son Güncelleme: 20.12.2022 11:54

SON DAKİKA | Batman'da rehine krizi! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

İHA
SON DAKİKA | Batman’da rehine krizi! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Son dakika haberi... Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 Dicle Elektrik personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA | Batman'da rehine krizi! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
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