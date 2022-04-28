Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor...
Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:13 Son Güncelleme: 28.4.2022 15:14

Son dakika: Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor...

Son dakika: Bayrampaşa’da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor...

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki bir çok ilçeden görülüyor.

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki bir çok ilçeden görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Dumanlar birçok ilçeden görülüyor...
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