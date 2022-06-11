Benzin ve motorine zam haberleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Araç sahipleri sürekli benzine zam geldi mi, akaryakıt fiyatları ne kadar sorularını yöneltiyor. En son motorine yapılan zam ile birlikte vatandaşlar yeni akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. 10 Haziran 2022 mazot, LPG ve benzin fiyatları, dünyada yaşanan sıcak gelişmelerden sonra daha da araştırılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul benzin fiyatı, işlerine gidecek vatandaşlar için önemli bir konudur. Rus – Ukrayna savaşı, koronavirüs ile birlikte oluşan pandemi, pandemi sonucu oluşan tedarik krizi ile dünyada eşi benzeri görülmemiş ekonomik kriz görüldü. Son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını açıklayan ABD, böylece dolar basımını azalttı. Böylece dolar ve dolar üzerinden satılan petrol gibi ürünlerde fiyat artışı inanılmaz arttı. Peki, Peki, benzine zam geldi mi, benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Haziran il il akaryakıt fiyatları;
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.
ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.
İşlerinden dönecek vatandaşların çoğu, benzine zam geldi mi, güncel benzin fiyatı ne kadar sorusunu yöneltmektedir. Benzine dün akşam zam yapıldı. Benzin şu an itibariyle 28 TL olarak birçok yerden işlem görüyor. Benzine gelen zammın sebepleri arasında döviz kurundaki dalgalanma, Brent petrolün yükselişi, ABD'nin dolar basımını azaltması ve dünya genelinde oluşan ekonomik kriz olarak görülüyor.
ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATI
Ankara'da bir litre benzin fiyatı 28,52 TL
Ankara'da bir litre motorin fiyatı 27,97 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,83 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 27,82 TL
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,41 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28,42 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de bir litre benzin fiyatı 28,54 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı 27,98 TL
ANTALYA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.97 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12,42 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 12,29 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 12,09 TL