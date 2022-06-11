Benzin ve motorine zam haberleri sıklıkla karşımıza çıkıyor. Araç sahipleri sürekli benzine zam geldi mi, akaryakıt fiyatları ne kadar sorularını yöneltiyor. En son motorine yapılan zam ile birlikte vatandaşlar yeni akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. 10 Haziran 2022 mazot, LPG ve benzin fiyatları, dünyada yaşanan sıcak gelişmelerden sonra daha da araştırılıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul benzin fiyatı, işlerine gidecek vatandaşlar için önemli bir konudur. Rus – Ukrayna savaşı, koronavirüs ile birlikte oluşan pandemi, pandemi sonucu oluşan tedarik krizi ile dünyada eşi benzeri görülmemiş ekonomik kriz görüldü. Son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını açıklayan ABD, böylece dolar basımını azalttı. Böylece dolar ve dolar üzerinden satılan petrol gibi ürünlerde fiyat artışı inanılmaz arttı. Peki, Peki, benzine zam geldi mi, benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Haziran il il akaryakıt fiyatları;