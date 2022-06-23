Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Benzine indirim geldi mi? 23 Haziran 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları güncel liste
Giriş Tarihi: 23.6.2022 08:19 Son Güncelleme: 23.6.2022 08:19

SON DAKİKA: Benzine indirim geldi mi? 23 Haziran 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları güncel liste

SON DAKİKA: Benzine indirim geldi mi? 23 Haziran 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları güncel liste

23 Haziran Perşembe sabah saatleri itibarıyla benzine indirim geldi mi sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Her gün güncel olarak akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatları için son rakamlar araştırılırken brent petrolün seyrine göre rakamlar belirleniyor. Öte yandan; döviz kurundaki hareketliliğin de etkisini gösterdiği akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim geldi mi? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe benzin fiyatı güncel son durum bilgisi.

Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri! Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı güncel durum başta araç sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir illeri için benzinin litresini öğrenmek isteyenler "23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Benzine indirim geldi mi? İşte son dakika gelişmeleri.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,74 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 30,22 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Benzine indirim geldi mi? 23 Haziran 2022 Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları güncel liste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA