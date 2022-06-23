Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri! Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı güncel durum başta araç sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir illeri için benzinin litresini öğrenmek isteyenler "23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Benzine indirim geldi mi? İşte son dakika gelişmeleri.
GÜNCEL LPG FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,52 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,95 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,63 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 30,04 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,61 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 30,04 TL