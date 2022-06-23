Benzin fiyatları son dakika gelişmeleri! Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillenen benzin fiyatı güncel durum başta araç sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir illeri için benzinin litresini öğrenmek isteyenler "23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Benzine indirim geldi mi? İşte son dakika gelişmeleri.