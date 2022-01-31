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Giriş Tarihi: 31.1.2022 10:17

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta restoranda yangın!

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta restoranda yangın!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta bulunan bir restoranda sabah saatlerinde bir yangın çıktı. Yangına itfaiye kısa sürede müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir et restoranında saat 09.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mutfakta yapılan hazırlıklar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bacayı sarınca yoğun duman oluştu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sabah olması nedeniyle restoranda müşterinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Duman tahliye çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta restoranda yangın!
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