Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Beylikdüzü'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 14.7.2022 19:26 Son Güncelleme: 14.7.2022 19:26

Son dakika: Beylikdüzü'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! O anlar kamerada

Son dakika bilgisine göre sık sık arıza ve kazalarla gelen metrobüste bu kez de motor yangını çıktı. Yangın sonrası yolcular tahliye edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü.

Son dakika: Beylikdüzü’nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Yangın, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Durağı'ndan Hadımköy Durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yolcular durağa yürüyerek giderken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs çekici yardımıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

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Son dakika: Beylikdüzü'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! O anlar kamerada
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