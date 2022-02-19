Son dakika: Beylikdüzü’nde vahşet! 3 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan İhlas Marmara Evleri 2 sitesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu anne, 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti. Evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.