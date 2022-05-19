Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması: Türkiye’nin endişesini gidermeye açığız

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, "İki ülke tüm şartları karşılıyor. NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" diye konuştu...



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