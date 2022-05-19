Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin endişesini gidermeye açığız
Giriş Tarihi: 19.5.2022 18:00 Son Güncelleme: 19.5.2022 18:08

Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin endişesini gidermeye açığız

Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya’dan NATO açıklaması: Türkiye’nin endişesini gidermeye açığız

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verdiklerini açıkladı...

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, "İki ülke tüm şartları karşılıyor. NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" diye konuştu...

AYRINTILAR GELİYOR....

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’den ilk veto
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Finlandiya ve İsveç mesajı: Hayır diyeceğiz
Son dakika: O isimlere A Haber ulaştı! İşte İsveç'ten istenen teröristlerin isimleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler! Sabah, buz pateni pistindeki görüntülere ulaştı
Eski HDP’li Bilgen kirli pazarlığı tek tek anlattı! CHP ve HDP'nin 15 Temmuz ihaneti
İstanbul pandeminin izlerini sildi!
Bandırma Vapuru'nun kaptanının torunu SABAH'a konuştu: "Kalbi kırık gözü açık gitti"
Son dakika! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği: ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD İsveç ve Finlandiya'dan NATO açıklaması: Türkiye'nin endişesini gidermeye açığız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA