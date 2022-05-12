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Giriş Tarihi: 12.5.2022 13:42

SON DAKİKA | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

SON DAKİKA | Bilecik’te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te, demir çelik fabrikasında gece meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Gökhan Taştan, Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) yaralandı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Gündoğan ve Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Taştan'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
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