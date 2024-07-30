Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da doktora saldırı: 1 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.7.2024 16:09 Son Güncelleme: 30.7.2024 16:12

Bodrum'da doktora saldırı: 1 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hastanın saldırısına uğrayan aile hekiminin kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan doktor Mustafa Hürkal Tezvar, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ile kardeşi Ö.A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da doktora saldırı: 1 şüpheli tutuklandı

Bodrum Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi. Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tezvar, tedaviye alındı. Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü. Doktor Tezvar, hastanede yapılan yoğun bakıma alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tezvar'ın son durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Son alınan bilgilere göre doktor Tezvar'ın entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ile kardeşi Ö.A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Bodrum'da doktora saldırı: 1 şüpheli tutuklandı
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