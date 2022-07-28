SON DAKİKA: Bodrum’da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Tam Yunan sularına girecekken ateş açılarak durduruldu

Yatın içerisinde uzun süre arama yapan ekipler yakalanan şahısların üzerinde cep telefonu olmaması, teknede bir adet telefon olması dikkatlerden kaçmadı. Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.