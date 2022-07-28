Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Bodrum'da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Tam Yunan sularına girecekken ateş açılarak durduruldu
Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:22 Son Güncelleme: 28.7.2022 16:16

SON DAKİKA: Bodrum'da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Tam Yunan sularına girecekken ateş açılarak durduruldu

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks yatta uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Sahil Güvenlik, yattakilere 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan lüks yat kaçmaya başladı. Sahil Güvenlik botu ile yat arasında temaslı bir kovalamaca başladı. Yat tam, Türkiye karasularından çıkacakken ateş açılarak durduruldu.

İHA
SON DAKİKA: Bodrum’da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Tam Yunan sularına girecekken ateş açılarak durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen tekne, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı.

SON DAKİKA: Bodrum'da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Ateş açılarak durduruldu | Video

İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü. Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak ateş açarak durduğu öğrenildi. Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yatın içerisinde uzun süre arama yapan ekipler yakalanan şahısların üzerinde cep telefonu olmaması, teknede bir adet telefon olması dikkatlerden kaçmadı. Kovalamaca anları ise bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA: Bodrum'da lüks yat ile Sahil Güvenlik arasında nefes kesen kovalamaca! Tam Yunan sularına girecekken ateş açılarak durduruldu
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